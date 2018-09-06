СМИ выяснили, что избирательный штаб Гриценко возглавит Балога

6 сентября 2018, 21:30

Официального подтверждения данной информации пока что нет.

Виктор Балога
Балога возглавит избирательный штаб Гриценко / Единый Центр

Появилась информация, что избирательный штаб кандидата в президенты и лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко возглавит внефракционный нардеп и экс-глава секретариата президента Виктора Ющенко Виктор Балога.

Именно Балоге поручено и организовать эффективную работу штабов на местах.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на нескольких источников в самой партии и вне ее, об этом решении уже знают руководители областных организаций "Громадянської позиції". Им об этом сообщили 6 сентября.

В то же время официального подтверждения данной информации пока что нет: ни Гриценко, ни сам Балога не подтверждают напрямую это заявление.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко определился с главой своего предвыборного штаба. Окончательно кандидатуру согласовали в начале августа.

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Виктор Балога Анатолий Гриценко избирательный штаб
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