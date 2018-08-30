Порошенко определился с главой своего предвыборного штаба - СМИ

Виталий Ковальчук / Википедия

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко возглавляет первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

Окончательно с кандидатурой определились и объявили о ней всем значимым политическим игрокам в окружении президента только в начале августа, сообщают

источники "Украинской правды".

По словам источников, штаб Порошенко будет выглядеть примерно так как в 2014 году.

Ранее стало известно, кто является автором нашумевших плакатов с предвыборным лозунгом президента Петра Порошенко "Армія! Мова! Віра!".