Гриценко сократил отставание от Тимошенко - соцопрос

Анатолий Гриценко быстрыми темпами наращивает количество своих избирателей / фото: polittech.org

Глава партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко по итогам июля 2018 года сократил отставание в президентском рейтинге от лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

В июле Гриценко достиг максимального своего рейтинга с начала года, свидетельствуют результаты опроса компании GfK Ukraine, проведенного 3-22.07.2018.

При этом Гриценко демонстрирует гораздо большие темпы роста, чем у Тимошенко: у нее 23,1% голосов тех, кто определился (рост к июлю +0,6%), у Гриценко – 15,5% (рост +2,3%)

Можно также отметить, что июль принес небольшой прирост и рейтингу действующего президента Петра Порошенко - до 8,1% (+1,5%).

Читайте также"Политический хаос". Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборыОстаются стабильными также лидеры рейтинга доверия: так, генеральный прокурор Юрий Луценко и экс-премьер Арсений Яценюк пользуются наименьшим доверием: -83% и -84% соответственно. А лидируют в рейтинге популярный певец Святослав Вакарчук и опять-таки Анатолий Гриценко.

Опрашивалось 1000 респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине.