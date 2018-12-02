"Пустая пропаганда": экс-депутат Госдумы разнес слабый ответ Киева на захват кораблей

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Реакция Запада на агрессию России в Керченском проливе – нормальная, адекватная, хотя и слишком спокойная.

По мнению российского оппозиционера, экс-депутата Госдумы Константина Борового, такая поверхностная или слишком формальная реакция провоцирует Владимира Путина на дальнейшие действия.

"Я думаю, что усиление активности Украины в международных организациях и судах – что делается сейчас очень слабо – было бы более адекватной реакцией. Вместо введения военного положения надо было нанимать очень дорогих юристов, которые в международных судах защищали бы интересы Украины. Это, между прочим, чуть-чуть дешевле объявления военного положения. Необходимы конкретные действия, а не декоративные. Надо собирать факты преступной деятельности России. Это очень сложно и дорого. Значительно проще сделать заявление, что надо ограничить Россию в свободе судоходства. Но это пустое заявление. Следовало бы ориентироваться на то, как на подобные акты агрессии реагируют цивилизованные страны – Великобритания, США. К сожалению, ответная реакция Украины – в духе Путина: слова, пропаганда. Это очень слабо", подчеркнул он в материале на "Апострофе".

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.