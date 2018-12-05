"Як-40 победил": в киевском аэропорту случилось ЧП

В аэропорту "Киев" самолет столкнулся с генератором / УНИАН

В международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского ("Жуляны") турбореактивный пассажирский самолет для местных авиалиний Як-40 столкнулся с генератором.

Чрезвычайное происшествие в столичном аэропорту случилось в среду днем, 5 декабря, написал блогер и волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.

"В международном аэропорту "Киев"… Як-40… вот только что не разминулся с генератором. Як-40 победил", — сообщил активист.

В аэропорту "Киев" самолет столкнулся с генератором / facebook.com/romabra

Напомним, в начале октября стало известно, что в столице Судана — в городе Хартум — в аэропорту столкнулись два самолета, которые выпустило украинское государственное предприятие "Антонов".