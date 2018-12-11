"Ночью отправили служить": СМИ рассказали об "отлове" призывников в Украине

В Украине идет "охота" на призывников / Hubs.ua

В Украине продолжают фиксировать факты силового задержания молодых людей призывного возраста с последующей принудительной доставкой в военкоматы и пункты призыва.

Как рассказал сестра одного из призывников из Киева, ее брата схватили недалеко от станции электрички люди в камуфляже, действовавшие вместе с полицейскими.

Молодого человека затолкали в авто и отвезли в военкомат, где продержали несколько часов. Парня удалось вытащить оттуда только после того, как к делу подключился адвокат.

Адвокат Дмитрий Марцонь рассказал, как киевлян задерживали прямо на вокзале.

"Парня задержали в 21 час на вокзале, там целую группу взяли. В 22 часа они уже были в военкомате, а в 23 часа он уже якобы медкомиссию прошли. В 2-3 часа ночи уже повезли во Львов служить", — рассказал Марцонь.

Киевлянин Егору поведал о том, как ему удалось "отбиться" от людей в камуфляже.

"Ко мне они подошли в автобусе в Соломенском районе. И стали требовать документы. Я не растерялся и сразу начал орать, что меня насильно куда-то уводят, женщины в автобусе встали на защиту, поднялся шум. Тут двери открылись, и я буквально вылетел из автобуса. Они меня догнать не смогли", — сообщил молодой парень.

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Жалобы на действия представителей военкоматов поступили и из Черкасс, пишет Обозреватель.

"Мне позвонили и сказали, что сына забрали на Химпоселке. К нему подошли люди в военной форме и полицейский, они о чем-то говорили, потом буквально взяли под руки и увели. Мы несколько дней не могли его отыскать. Писали заявление в полицию, но там отказывались принимать. Только через несколько дней узнали, что его призвали. Мобильный отключен, не можем связаться. Сейчас ищем адвоката и будем судиться", — рассказала мать призывника.

По словам начальника Главного управления персонала, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артура Артеменко, почти завершен очередной призыв на срочную воинскую службу: в войска отправлено уже более 17 тысяч призывников.

"В соответствии с указом президента Украины почти завершен очередной призыв на срочную воинскую службу. Призывными комиссиями отправлены в войска более 17 тысяч призывников, составляет на сегодняшний день 98% плана. Остальные будут направлены по графику в течение этой недели", - заявил он на брифинге в Киеве.

Напомним, на улицах Ровно устроили облаву на призывников.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве представители военкоматов совместо с полицией проводят "отлов" потенциальных призывников.