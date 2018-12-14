СМИ узнали дату будущей военной операции Украины на админгранице с Крымом

ВСУ / УНИАН

Вооруженные силы Украины якобы планируют наступление на админгранице с аннексированным РФ Крымом 24-25 декабря.

Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источник в МИД России.

"Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка (соединяющего Крым с материком. - Прим.) 24–25 декабря. Наступление низкой интенсивности, чтобы избежать прямого военного столкновения, но чтобы стрельба была и можно было пошуметь", - сказал собеседник издания.

Вместе с тем источник "Ъ" в Киеве отверг данную информацию.

"Российские власти явно хотят сорвать получение Украиной томоса и планы будущего патриарха служить рождественскую службу вместе с вселенским патриархом Варфоломеем. Ради этого Москва предпринимает информационные вбросы, угрожая обострением в Донбассе и Крыму. Это говорит о том, что обострение на самом деле готовит Россия, намереваясь таким образом обелить свой имидж и очернить имидж Украины. Но ей не верят. Каждое новое заявление об "украинской угрозе" вызывает подозрение, что угроза эта на самом деле — российская. Украина не планировала и не планирует вооруженных наступлений, потому что от них пострадают украинские граждане и в Донбассе, по обе стороны линии разграничения, и в Крыму", - рассказал изданию источник в Администрации президента Украины.

Накануне спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы начала подготовку масштабного наступления на временно неподеконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - сказала она.