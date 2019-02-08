Курс на ЕС и НАТО: что думают украинцы / BBC

7 февраля Рада утвердила изменения в Конституцию касательно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО. Большинство украинцев расценили это как победу. Большинство украинцев расценили это как победу.

Так, 75% опрошенных Обозревателем уверены, что это ускорит вступление Украины в Альянс и Евросоюз.

9% отметили, что нельзя каждый раз менять Конституцию, ведь войну это не остановит. 8% респондентов считает изменения в Конституцию бесперспективными, так как Украину в перечисленных организациях не ждут. Кроме того, 7% выступили против, а 1% выразили опасения, что после этого РФ усилит агрессию.

Читайте такжеГенерал-разведчик рассказал, почему Украина сможет вступить в НАТОВсего в опросе приняли участие более 16,6 тысяч человек.

Напомним, 22 ноября 2018 года Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Евросоюзе и НАТО в первом чтении.

Позднее стало известно, кто из нардепов голосовал против закрепления в Конституции стремления в НАТО и ЕС. Все без исключения противники курса на ЕС и НАТО – "оппоблоковцы".

Ранее Конституционный суд Украины одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Решение было принято 14-ю голосами – большинством голосов судей КСУ, рассказала Ирина Луценко.

Читайте такжеВ ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 годуНапомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

В начале февраля Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО. Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.

Позднее Порошенко эти сроки уточнил: во время его выдвижения на высший государственный пост он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.

Как сообщалось, социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО. Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.

Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.