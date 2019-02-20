РФ готовится обвинить Украину в падении Крымского моста: что происходит

20 февраля 2019, 13:35

В росСМИ распространяются фейки об украинских диверсантах.

В Сети показали нестыковки при строительстве Крымского моста / @KrimRt

Из-за постоянного движения тектонических плит Крымский мост грозит обвалиться в любой момент. Оккупанты и сами это понимают, поэтому уже и нашли "виноватого": в росСМИ вовсю распространяются фейки об украинских диверсантах.

Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине (в 2010-2011, 2017 годах) Александр Левченко, передает Народная правда.

"Тектонические плиты там двигаются, это регион, где происходят землетрясения… Если же он рухнет, то вообще перекроет весь проход. Представить опасность этого объекта просто невозможно", – заявил Левченко.

Читайте также"Кому нужен тот мост, он сам завалится": главком ВМС ответил на обвинения ПутинаРанее в Сети показали нестыковки при строительстве Крымского моста. Опубликованы фото строительства Крымского моста.

В свою очередь автор проектов Крымского моста рассказал о нарушениях при его строительстве. В районе Крымского моста необходимо проведение работ по чистке и углублению канала.

Напомним, с Крымским мостом случилось очередное ЧП. Рабочие пытаются устранить последствия с помощью специальной техники.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Напомним, военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста. Крымский мост власти РФ задумывали не для того, чтобы решить проблемы полуострова, полагает аналитик.

Как сообщалось, инженер сказал, из-за чего разрушится Крымский мост. Керченский мост проседает, отметил эксперт.

Кроме того, у Крымского моста возникли серьезные проблемы на 43 млн долларов. Также в железнодорожном тоннеле случился непредвиденный сдвиг породы.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Украина Крым аннексия Крыма Александр Левченко Крымский мост
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