У Трампа готовятся дать Украине летальное оружие – Newsweek

7 марта 2019, 12:15

В Конгрессе обсуждается возможность укрепления ВМС Украины в виде помощи от Вашингтона.

Конгресс США
Конгресс США / Голос Америки

Во время заседания комитета по вооруженным силам в Конгрессе, командующий силами НАТО в Европе генерал армии США Кертис Скапарротти отметил, что США рассматривают возможность оказания дополнительной помощи украинским военным. Речь идет о летальном оружии, а также укреплении Военно-морского флота Украины.

"Конфликт на востоке Украины остается горячим, и еженедельно сообщается о многочисленных нарушениях режима прекращения огня", - отметил Скапарротти в Конгрессе.

Некоторые эксперты утверждают, что США и их союзники по НАТО также должны работать над укреплением военно-морского флота Украины.

Как уточняет Newsweek, США начали продавать летальное оружие Украине только при администрации Трампа. Администрация Обамы сопротивлялась этому, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Заявление Скапарротти прозвучало спустя несколько месяцев после конфликта в Азовском море. Некоторые эксперты утверждают, что США и их союзники по НАТО должны работать над укреплением ВМФ Украины.

"Я думаю, что инцидент в Керченском проливе продемонстрировал не только сохраняющуюся угрозу Украине, но и недостатки украинской береговой охраны и флота с точки зрения их возможностей", - отмечает Марк Симаковский, эксперт по России и НАТО в Атлантическом совете. – "Так что это постоянная проблема ... США могут и должны продолжать оказывать и расширять оборонную помощь Украине, не обращая внимания на возможности противовоздушной обороны".

"Я думаю, что инцидент в Керченском проливе продемонстрировал не только сохранение угрозы для Украины, но и недостатки возможностей украинской береговой охраны и ВМФ Украины, - сказал Newsweek Марк Симаковский, эксперт по России и НАТО в вашингтонском Atlantic Council. - Так что это стабильная повестка.США могут и должны продолжать оказывать Украине оборонную помощь и ускорить ее, а также расширять ее за рамки внимания на противотанковых и противовоздушных потенциалах и противотанковых РЛС"

В свою очередь государственный секретарь Майк Помпео тметил в своем заявлении, что Читайте также"Javelin не хватит": Бывший посол США на Украине призвал дать ВСУ мощное летальное оружиеСоединенные Штаты по-прежнему серьезно обеспокоены усиливающимися репрессиями со стороны российского оккупационного режима в Крыму.

"В течение последних пяти лет российские оккупационные власти участвовали в ряде злоупотреблений в рамках кампании по устранению всей оппозиции в Крыму. В рамках этой кампании Россия произвольно задерживала и незаконно осуждала людей за мирное противодействие оккупации, а в некоторых случаях насильственно переводила этих лиц из оккупированного Крыма в Россию", - сказал Помпео.

В прошлом году США продали Украине противотанковую ракетную систему Javelin, и вопреки прогнозам экспертов, конфликт на Донбассе не усилился, отмечает издание.

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США помощь летальное оружие ВМС иносми
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