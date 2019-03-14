"Вселился Азаров": глава полиции Одесчины не выговорил на украинском простые слова, опубликовано видео

Дмитрий Головин не смог выговорить украинские простые слова / Скриншот видео с tsn.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин пытался зачитать на камеру текст на украинском языке о поисках пропавшей 11-летней девочки и не смог правильно выговорить много простых слов.

В Головина "вселился" бывший премьер-министр Николай Азаров, написал бывший глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко в Facebook.

"У сю ніч, правильно,… підняти… по тривозі поліцейські не телько, не тольки, не тільки… у сю ніч підняті по тривозі поліцейські… шукали… однаце…, одна…, одинадцяти, вот видишь че, просто забув, убери эту х*рню… До пошуків долучилися місцеві мисцелівці та небайдужі громадяни...", — сказал начальник.

По его словам, "дивчина всю ніч блукала". Голос за кадром помогал Головину сформулировать мысли.

Напомним, СМИ не раз указывали на проблемы Николая Азарова с произношением украинских слов.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко, выступая на экономическом форуме в Давосе, оказался в неловкой ситуации — не смог правильно выговорить английское слово "digitalization".