"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионе

Большинство украинцев с нетерпением ждут предстоящего шоу.
Владимир Зеленский позвал президента на дебаты перед вторым туром выборов президента 2019 на НСК Олимпийский. После этого Петр Порошенко ответил сопернику: "…стадион, так стадион".
Правда, на НСК Олимпийский уже назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.
И, конечно же, соцсети не могли не отреагировать на такое событие. Чего стоят одни только мемы, заполонившие Facebook:
Ведущий дебатов на Общественном ТВ Павел Казарин отметил, что "каждый хочет рубиться на своей площадке… Каждая команда стремиться показать избирателю, кто тут альфа".
Он также напомнил о правилах проведения дебатов, прописанных в соответствующем законе, а заодно подчеркнул один немаловажный момент – финансирование данного мероприятия.
Пара моментов. Правила проведения дебатов прописаны еще в 2014-м. Фабула проста: финансирует государство, проводит Суспiльне. Дата тоже зафиксирована – последняя пятница перед днем голосования.
В прошлый раз ЦВК присылал жесткий регламент их проведения. Ведущий выполнял техническую роль и следил за таймингом. Эксперты не предусматривались… И все опять же упирается в бюджет. По закону, дебаты возможны лишь за госсчет. Никаких частных денег. Никаких донорских грантов. Бюджет этих выборов, насколько я помню, – $10,5 млн (бюллетени, зарплаты комиссиям и прочие расходы). Сколько там сейчас стоит аренда Олимпийского вкупе с техникой?
Политолог Юрий Романенко также напомнил, что "все шоу платное":
Только один билет в руки и все деньги на армию. И что мне нравится, что у Порошенко не понимают, что при любом исходе дебатов Зеленский побеждает. Пусть посмотрят дебаты Трампа и Хиллари. Хиллари была профессиональнее, она была белой костью истеблишмента. Но чем более она была истеблишментом, тем больше это злило электорат Трампа. И Трамп победил истеблишмент. Потому что истеблишмент достал. И вот Порошенко идет по этим же граблям. Все эти гримаски, все эти ужимки про ответственную политику. Петр Алексеевич, вы серьезно? Вы серьезно считаете, что безоговорочно поддержать Клинтон в 2016 году, чтобы сейчас безоговорочно поддержать Трампа и слить Байдена, создав ему проблемы на выборах 2020, – это серьезная политика? Весь западный дипломатический корпус в Киеве так не считает, кстати. Серьезная политика не предложить ни одной инициативы по Донбассу и тупо плыть по течению 5 лет? Не посадить ни одного крупного Свинарчука за 5 лет – это серьезно? (Ой забыл, тупо ж немає повноважень). А коли так, то пусть политика будет несерьезной. По крайней мере, на смену унылому драматическому актеру средней руки придет актер комедийный и профессиональный.
В комментариях к его посту люди советуют: "И проигравшего скормить львам на арене".
Экс-нардеп Василий Горбаль с иронией интересуется: День проведения дебатов сделают выходным?
Евгения Бобрик тоже отнеслась к ситуации с юмором.
"Честно вам скажу, ложиться спать теперь просто опасно. Кто знает, что там утром тебя ждет", – написала она.
Главный редактор интернет-издания Страна Игорь Гужва, попросивший политического убежища в Австрии из-за политического преследования со стороны украинской власти, считает, что Порошенко борется сейчас не за победу на выборах, а за свое политическое будущее.
Ну вот это другое дело. Честно признаться, я, несмотря на истерику порохоботов и депутатов БПП, все-таки не исключал, что Порошенко согласится.
Повторюсь – он сейчас борется не за победу на выборах. Он борется за свое политическое будущее. В Украине, на свободе и при бизнесе. И потому будет использовать любой шанс, чтоб максимизировать свой результат. А раз так – то "стадион так стадион".
Осталось решить вопрос – как быть со зрителями? Оставлять ли пустые трибуны или запустить фанатов?
Украинский журналист Роман Цимбалюк, корреспондент Униан в Москве, порадовался самому факту предстоящих дебатов.
Сам факт, манера вызова на дебаты и место показывает, в какой прекрасной и открытой стране мы живем.
Украина – это ценность сама по себе. Ее надо беречь и защищать.
Кто-то что-то подобное может представить в оккупированном Крыму, на Донбассе или дальше за поребриком?! Это невозможно. Там ходят строем и живут при комендантском часе.
Дебаты Зеленского с Порошенко
Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.
Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".
Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.
И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.
В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.
"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.
На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявко к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке.
Дебаты Зеленского и Порошенко: дата
По закону, дебаты должны состояться не позднее 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко: формат
Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:
- с участием представителей СМИ и экспертов,
- модерация между ними,
- дебаты в несколько туров.
"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.
При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.
Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа
Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.
"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.
При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.