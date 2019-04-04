"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионе

Соцсети взорвались после согласия провести дебаты на стадионе / Главред

Владимир Зеленский позвал президента на дебаты перед вторым туром выборов президента 2019 на НСК Олимпийский. После этого Петр Порошенко ответил сопернику: "…стадион, так стадион".

Правда, на НСК Олимпийский уже назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.

И, конечно же, соцсети не могли не отреагировать на такое событие. Чего стоят одни только мемы, заполонившие Facebook:

Ведущий дебатов на Общественном ТВ Павел Казарин отметил, что "каждый хочет рубиться на своей площадке… Каждая команда стремиться показать избирателю, кто тут альфа".

Он также напомнил о правилах проведения дебатов, прописанных в соответствующем законе, а заодно подчеркнул один немаловажный момент – финансирование данного мероприятия.

Пара моментов. Правила проведения дебатов прописаны еще в 2014-м. Фабула проста: финансирует государство, проводит Суспiльне. Дата тоже зафиксирована – последняя пятница перед днем голосования.

В прошлый раз ЦВК присылал жесткий регламент их проведения. Ведущий выполнял техническую роль и следил за таймингом. Эксперты не предусматривались… И все опять же упирается в бюджет. По закону, дебаты возможны лишь за госсчет. Никаких частных денег. Никаких донорских грантов. Бюджет этих выборов, насколько я помню, – $10,5 млн (бюллетени, зарплаты комиссиям и прочие расходы). Сколько там сейчас стоит аренда Олимпийского вкупе с техникой?

Политолог Юрий Романенко также напомнил, что "все шоу платное":

Только один билет в руки и все деньги на армию. И что мне нравится, что у Порошенко не понимают, что при любом исходе дебатов Зеленский побеждает. Пусть посмотрят дебаты Трампа и Хиллари. Хиллари была профессиональнее, она была белой костью истеблишмента. Но чем более она была истеблишментом, тем больше это злило электорат Трампа. И Трамп победил истеблишмент. Потому что истеблишмент достал. И вот Порошенко идет по этим же граблям. Все эти гримаски, все эти ужимки про ответственную политику. Петр Алексеевич, вы серьезно? Вы серьезно считаете, что безоговорочно поддержать Клинтон в 2016 году, чтобы сейчас безоговорочно поддержать Трампа и слить Байдена, создав ему проблемы на выборах 2020, – это серьезная политика? Весь западный дипломатический корпус в Киеве так не считает, кстати. Серьезная политика не предложить ни одной инициативы по Донбассу и тупо плыть по течению 5 лет? Не посадить ни одного крупного Свинарчука за 5 лет – это серьезно? (Ой забыл, тупо ж немає повноважень). А коли так, то пусть политика будет несерьезной. По крайней мере, на смену унылому драматическому актеру средней руки придет актер комедийный и профессиональный.

В комментариях к его посту люди советуют: "И проигравшего скормить львам на арене".

Экс-нардеп Василий Горбаль с иронией интересуется: День проведения дебатов сделают выходным?

Евгения Бобрик тоже отнеслась к ситуации с юмором.

"Честно вам скажу, ложиться спать теперь просто опасно. Кто знает, что там утром тебя ждет", – написала она.

Главный редактор интернет-издания Страна Игорь Гужва, попросивший политического убежища в Австрии из-за политического преследования со стороны украинской власти, считает, что Порошенко борется сейчас не за победу на выборах, а за свое политическое будущее.

Ну вот это другое дело. Честно признаться, я, несмотря на истерику порохоботов и депутатов БПП, все-таки не исключал, что Порошенко согласится.

Повторюсь – он сейчас борется не за победу на выборах. Он борется за свое политическое будущее. В Украине, на свободе и при бизнесе. И потому будет использовать любой шанс, чтоб максимизировать свой результат. А раз так – то "стадион так стадион".

Осталось решить вопрос – как быть со зрителями? Оставлять ли пустые трибуны или запустить фанатов?

Украинский журналист Роман Цимбалюк, корреспондент Униан в Москве, порадовался самому факту предстоящих дебатов.

Сам факт, манера вызова на дебаты и место показывает, в какой прекрасной и открытой стране мы живем.

Украина – это ценность сама по себе. Ее надо беречь и защищать.

Кто-то что-то подобное может представить в оккупированном Крыму, на Донбассе или дальше за поребриком?! Это невозможно. Там ходят строем и живут при комендантском часе.