"Так и не извинился": в Сети возмущены заявлением Ревы, который назвал жителей Донбасса "мразями"

Заявление Ревы о жителях Донбасса вызвало волну возмущения / Фото: УНИАН

Общественный резонанс спровоцировало заявление министра социальной политики Андрея Ревы, который в интервью иностранному СМИ заявил, что все проукраинские граждане уже покинули оккупированный Россией Донбасс, а те, кто остался – "мрази" и выплаты пенсий не заслуживают.

Позже чиновник свое заявление прокомментировал, при этом от слов не отказавшись, сменив "мразей" на "негодяев". Он заявил, что журналисты неправильно истолковали его слова. Однако вновь негативно отозвался о жителях Донбасса и высказался за невыплату для них пенсии.

"Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что министр социальной политики Рева так и не извинился за ту цитату в интервью BBC, и что глава правительства Владимир Гройсман тоже проигнорировал эту ситуацию? Как такое вообще возможно?" – пишет главный редактор Украинской правы Севгиль Мусаева.

"Напомню, что сталинский режим считал ВСЕХ граждан Украины, которые были под немецкой оккупацией "предателями Родины"... И до конца 80-х годов прошлого столетия в Союзе обязательным был пункт в анкете о том, что находился ли сам или родственники на оккупированных территориях. От этого зависела карьера, образование и даже туристическая поездка зарубеж. Странно читать "европейскую элиту" Украины, которая с пеной у рта защищает бывшего политрука, а ныне министра правительства, у которого критерии оценки сограждан, оказавшихся заложниками обстоятельств, остались на уровне политучилища совковых времен. Если есть претензии к конкретным людям за предательство Украины, за нарушение законов, предъявляйте и после решения суда применяйте санкции.

Но никто не имеет право огульно называть граждан Украины "мразями", - отметил Игорь Черкашин.

"Я родился в Донецке в семье преподавателя и врача в 1986 году. В следующем году будущий министр Рева окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище им. Ю. В. Андропова. Родители работали, поэтому фактически меня воспитывала бабушка. Мать моего отца, тоже учительница, она уже тогда была на пенсии по состоянию здоровья. К сожалению, когда началась война, она не смогла выехать из Донецка, потому что плохо двигалась, но была в полном сознании. Как и мои родители, которые не могли оставить ее без должного ухода. "Вбьють - так вбьють, значит такая судьба" - трудно такое слышать от своих близких. Многие смог уехать, но не смог найти себе работу такую, чтобы покрывала расходы на аренду жилья и еду одновременно. Я выехал из Донецка 9 июля 2014 и найти квартиру был тот еще квест. В Днепре, например, мне отказали даже в номере гостиницы. Больше повезло с Сумами", - рассказывает свою историю дончанин Антон Турупалов, который также высказал возмущение в связи с заявлением Ревы.

ЯКЩО МОЖЕШ НЕ ПИСАТИ - НЕ ПИШИ. Міністр соціальної політики Рєва назвав "мразями" людей, які зараз живуть на тимчасово... Опубликовано Антоном Турупаловым Воскресенье, 28 апреля 2019 г.

"На днях министр социальной политики Рева, в интервью ВВС, назвал жителей так называемых "ЛДНР" - "мерзостью", впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли. Есть такая разновидность провластной косноязычия и невежества, что при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай. Потому высказывания министра - это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры. Структуры, по своим полномочиям призвана защищать граждан Украины и заботиться об их интересах. Упомянутый министр прежнему отличился различными разговорными "перлами", но его последние оценки переходят любые моральные границы. В народе говорят: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". В этом случае: то, что на уме у власти, - на языке у Ревы", - написала глава Батькивщины Юлия Тимошенко.

Днями міністр соціальної політики Рева, в інтерв’ю ВВС, назвав жителів так званих "ЛДНР" - "мерзотою", згодом... Опубликовано Юліей Тимошенко Понедельник, 29 апреля 2019 г.

"Заявления министра соцполитики Андрея Ревы, который в интервью BBC World News назвал жителей неподконтрольной части Донбасса "мразями", выходят за все мыслимые и немыслимые рамки. Это не первое подобное заявление госчиновника. Циничное и наплевательское отношение к жителям Донбасса - это именно та политика, которую целенаправленно проводит нынешний режим, разжигая ненависть в украинском обществе. Вместо шагов, направленных на достижение мира, поддержки людей, живущих по разные стороны линии разграничения, единства Украины, - и парламент, и правительство делают всё, чтобы еще больше расколоть украинских граждан", - написал народный депутат Юрий Бойко.

Заявления министра соцполитики Андрея Ревы, который в интервью BBC World News назвал жителей неподконтрольной части... Опубликовано Юрий Бойко Вторник, 30 апреля 2019 г.

"Только увидела, как бы тут культурно прокомментировать. Рева о жителях оккупированного Донбасса - Мне жаль солдат, офицеров, которых убили из-за этих мразей. "Проукраинские" не все выехали!!! Болван! Это наша земля, на которую ступила нога незваных гостей! Мы не бежали! Мы верим!!!" – написала дончанка в Twitter.

"Глава Минсоцполитики Александр Рева в интервью ВВС назвал жителей ЛДНР – "мразью". Это очень ужасно, потому что мы не должны забывать, что в так называемых ЛДНР живут прежде всего граждане Украины, которые стали заложниками и пленными в собственном доме. Они нуждаются именно в нашей защите!", - пишет пользователь в Twitter.

"Господин Рева, вы говорите, что по ту сторону разграничения мрази? А что сделало Минсоцполитики для людей, которые не могут полноценно передвигаться? На территорию Украины они уехали, а что дальше? Что дальше? Они вынуждены возвращаться из-за вас мерзавца, вы только на словах ..." – написал пользователь с ником Gari.

Многие из пользователей сопровождали свои сообщения хештегами "Реву в отставку".

Напомним, Рева резко отозвался о жителях оккупированных районов на Донбассе. На вопрос журналиста о людях, которые проживают за линией разграничения на Донбассе, министр назвал граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, "мразями".