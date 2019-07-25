Хищение в крупных размерах: в Одессе задержали экс-начальника полиции Головина

Головин пользуется элитными апартаментами, которые не отображены в его декларации / Скриншот видео с tsn.ua

Утром 25 июля в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина, который ушел в отставку в апреле 2019 года.

В пресс-службе полиции сообщают, что задержали Головина за причастность к преступлению по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В то же время Украинская правда сообщает, что дело касается декларации бывшего силовика. Ранее журналисты Слідство Інфо писали, что 86-летний дедушка из Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты в 85 кв.м. на берегу Черного моря стоимостью почти в три миллиона гривен. Однако пользовался пентхаузом сам экс-полицейский. И, естественно, апартаменты не указаны в декларации Дмитрия Головина. Кстати, за свои "кровные" Головин не мог бы позволить себе купить такую недвижимость - более 20 лет он работает в правоохранительных органах, а единственным источником его дохода, согласно декларациям, является заработная плата. Например, в 2017 году он заработал 395 тысяч гривен, а его жена, которая занимается предпринимательством, - 600 тысяч гривен.

Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется экс-глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре его жены - Оксане Слепцовой, которая не проживает в Одессе. Кстати, это имущество Головин указал в своей декларации.

Напомним, Дмитрий Головин прославился тем, что у него явные проблемы с украинским языком. В частности, в марте этого года он пытался зачитать на камеру текст на украинском языке о поисках пропавшей 11-летней девочки, но не смог правильно выговорить много простых слов.