Глава Одесской полиции решил уйти в отставку / Скриншот видео с tsn.ua

Начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин объявил, что уходит в отставку.

Делает он это по собственному желанию, уточнил правоохранитель на Громадском.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", — заявил Головин.

Связано ли это решение с победой Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019, Головин отвечать отказался.

Ранее стало известно, что после инаугурации нового президента Владимира Зеленского глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна подаст в отставку.

При этом Барна стал уже четвертым губернатором, объявившим о своей отставке после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Так, с 23 апреля глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль ушел с поста.

Накануне глава Львовской ОГА Олег Синютка объявил о своей отставке. Причиной послужила победа Владимира Зеленского на выборах 2019.

Вслед за ним в тот же день еще один губернатор заявил об отставке после президентских выборов. Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности главы Николаевской ОГА.