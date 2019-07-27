Дело экс-начальника одесской полиции Головина: суд принял решение о мере пресечения

Дмитрий Головин / Скриншот видео с tsn.ua

Соломенский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Как передает Громадське, соответствующее решение суд принял вечером в пятницу, 26 июля.

Согласно решению суда, Головин будет обязан носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.

Отметим, что в Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили о намерении обжаловать решение суда, так как их просьбой был арест Головина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Головина подозревают в завладении табачной продукцией, сумма похищенного составляла 50 миллионов гривен.