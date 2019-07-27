Дело экс-начальника одесской полиции Головина: суд принял решение о мере пресечения

Дмитрий Головин будет обязан носить электронный браслет.
Соломенский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрия Головина.
Как передает Громадське, соответствующее решение суд принял вечером в пятницу, 26 июля.
Согласно решению суда, Головин будет обязан носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.
Отметим, что в Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили о намерении обжаловать решение суда, так как их просьбой был арест Головина.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Головина подозревают в завладении табачной продукцией, сумма похищенного составляла 50 миллионов гривен.