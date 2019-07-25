Украл семь контейнеров сигарет: стало известно, в чем подозревают экс-шефа Нацполиции Одесчины

Головина утром задержали в Одессе / Скриншот видео с tsn.ua

Бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого задержали 25 июля, подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещдоком в полицейском расследовании. Сумма похищенного составляла 50 миллионов гривен. Об этом сообщил заместитель директора местного управления НАБУ Алексей Нижниченко.

По данным следствия, Головин, его первый заместитель, а также два руководителя частных предприятий в ​​2017 году незаконно завладели партией контрафактной табачной продукции объемом 7 морских контейнеров, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве. Потом они выпустили сигареты в незаконный оборот.

Рыночная стоимость табачной продукции составляла 50 миллионов гривен.

На данный момент правоохранители задержали двоих участников незаконной схемы. Им сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК – присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, Дмитрий Головин ушел в отставку с поста начальника Нацполиции в Одесской области в апреле 2019 года. 25 июля его задержали в Одессе.

На посту Головин прославился тем, что у него явные проблемы с украинским языком. В частности, в марте этого года он пытался зачитать на камеру текст на украинском языке о поисках пропавшей 11-летней девочки, но не смог правильно выговорить много простых слов.