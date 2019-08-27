В центре Черновцов рухнула стена жилого дома: внутри были люди

27 августа 2019, 08:49

Предварительной причиной падения стены стали работы по гидроизоляции дома, которые проводились его владельцами.

дом, обрушение
Из здания выпали два окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение / Фот Facebook Василий Продан

В центре Черновцов произошло ЧП – вечером 26 августа обрушилась стена жилого дома. Об этом сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

Из здания выпали два окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение. Сейчас куча кирпича лежит на проезжей части улицы Русской, где как раз проходит капитальный ремонт дороги.

В момент падения стены дома на улице Русской, 66 в здании находилась хозяйка с детьми. По словам Продана, все успели вовремя выйти из дома, пострадавших нет.

Предварительной причиной падения стены стали работы по гидроизоляции дома, которые проводились его владельцами.

"Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обвалилась", – отметил чиновник.

На месте чрезвычайного происшествия работает комиссия, а аварийную часть дома накрыли пленкой в связи с возможностью дальнейшего разрушения здания.

 Фото: соцсети

Напомним, ранее во Львове на улице Лычаковская, случилось частичное обрушение в неэксплуатируемой части трехтажного жилого дома. Обошлось без жертв и пострадавших. 

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Черновцы обрушение жилой дом новости Украины
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