Медведчуку грозит кара за вояжи в РФ: в Слуге народа рассказали детали

Виктору Медведчуку грозят проблемы из-за поездок в РФ / УНИАН

В Верховной Раде разработают законопроект, предусматривающий наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

Как заявил глава комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от Слуги народа Богдан Яременко, такое предложение является его частной инициативой.

"Я еще не приступил к ее реализации, просто из-за нехватки времени. Но это обязательно будет сделано. У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся в очень вредный способ. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличны от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины. Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, "нюхнуть" газу, это вредно. Цена этого - человеческие жизни. Это надо трактовать только так", - рассказал Яременко в интервью ТСН.

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Напомним, ранее эксперт рассказал, какую роль в обмене пленными сыграл Медведчук.