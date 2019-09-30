Порошенко готов заплатить 3 миллиона гривен за Гонтареву и ее дом

Валерия гонтарева / УНИАН

Пятый президент Петр Порошенко, который недавно был в Лондоне, пошел на беспрецедентный шаг ради бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Так, политик объявил награду за информации о людях, причастных к нападению на экс-главу НБУ и поджогу ее дома.

Всего Порошенко готов выплатить до 3 миллионов гривен.

"Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал пятый президент в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что круг возможных подозреваемых очень узок.

"Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в ночь на 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7. Инцидент произошел на улице Владимирской, 69. Валерия Гонтарева сообщила, что это было авто ее невестки. 17 сентября экс-глава Национального банка сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой. Позже в интервью Гонтарева сообщила, что в поджогах подозревает известного коммерсанта и экс-главу Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. Тот в ответ заявил СМИ, что подаст на нее в суд.

Позже экс-глава НБУ категорически отвергла возможность возвращения в Украину из Великобритании