Цифры зашкаливают: Чернобыль посетили рекордное количество туристов

Чернобыль с начала 2019 года уже посетили более 100 тысяч туристов / Униан

Чернобыльскую зону отчуждения от начала 2019 года уже посетили 107 тысяч человек. Такой рекорд был установлен в октябре.

Рост посещаемости начался весной – именно тогда вышел нашумевший мини-сериал от HBO Чернобыль. К тому же, Украина упростила процедуру оформления пропуска, а именно ввела электронный пропуск и создала дополнительную инфраструктуру, заявило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Больше всего посетителей приезжают из-за границы - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. С Украины в целом зону посетили 22468 человек.

"Прозрачные правила пересечения границы Чернобыльской зоны отчуждения, система "Электронный билет", слаженность в работе службы обеспечения посещения и сопровождения - дали возможность принимать большие потоки посетителей без особых сложностей. То, что посещаемость растет - наше общее достижение. За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов - это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения по исполнению указа президента Украины о развитии зоны", - рассказал помощник директора Госагентства Кирилл Гарник.

Напомним, сериал Чернобыль спровоцировал туристический бум. Турагентства, которые занимаются экскурсиями в зону отчуждения, отмечают, что спрос на туры вырос на 40 процентов по сравнению с маем 2018 года. Англоязычные однодневные туры обычно стоят около 100 долларов за человека, для граждан Украины – от 1300 гривен.