Синоптик предупредил о непогоде в Украине: к чему готовиться

Для нескольких регионов Украины прогноз погоды на завтра нерадужный / Reuters

В четверг, 21 ноября, погода в Украине будет неблагоприятной в Приазовье и в акватории Азовского моря.

В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будет сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик добавил, что в акватории Азовского моря скорость ветра может составить 25-30 м/с, а высота волн - от 1 м 30 см до 2 метров.

"21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье - 25-28 м / с...", - предупредили в Укргидрометцентре.Читайте такжеМорозы, оттепель и много снега: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 в Украине

Для нескольких регионов Украины прогноз погоды на завтра нерадужный / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, синоптики предупреждал, что погода в Украине ухудшится с 21 ноября - температура воздуха снизится, и первыми на себе ощутят похолодание жители восточной части нашей страны.