Дипскандал с Сербией: Киев протестует из-за визита "делегатов" из Крыма

Посол Сербии в Украине был вызван в МИД / ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали визит представителей "администрации" Крыма в Белград, который состоялся 4-7 декабря 2019 года.

В частности, посол Сербии в Украине был вызван в МИД для выражения протеста, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - сказано в официальном комментарии МИД Украины.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины квалифицировали инцидент как попытку Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым.

"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины", – добавили украинские дипломаты.

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Отметим, что 11 декабря временный поверенный в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич была вызвана в МИД Украины, где ей был выражен протест.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыма, которая призывает Кремль вывести российские войска из территории полуострова.