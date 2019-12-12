Дипскандал с Сербией: Киев протестует из-за визита "делегатов" из Крыма

Посол Сербии в Украине был вызван в МИД для выражения протеста.
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали визит представителей "администрации" Крыма в Белград, который состоялся 4-7 декабря 2019 года.
В частности, посол Сербии в Украине был вызван в МИД для выражения протеста, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - сказано в официальном комментарии МИД Украины.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины квалифицировали инцидент как попытку Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым.
"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины", – добавили украинские дипломаты.
Читайте также"Контрабанда" для ВСУ: в Сербии открестились от поставок оружия Украине
Отметим, что 11 декабря временный поверенный в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич была вызвана в МИД Украины, где ей был выражен протест.
Напомним, ранее Генеральная ассамблея приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыма, которая призывает Кремль вывести российские войска из территории полуострова.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.