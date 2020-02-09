"Менты о*уеют, боевик для лохов": новые детали захвата банды на Закарпатье

Копы поймал банду, которая пыталась установить контроль на Закарпатье / Национальная полиция

Вечером в субботу, 8 февраля, силовики на Закарпатье схватили членов банды, которая планировала установить контроль за регионом.

Также в полиции уточнили, что эти люди причастны к стрельбе, которая несколько дней назад произошла в Мукачево. Тогда неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили.

"В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области", - сказано в сообщении копов.

Также стало известно, что во время задержания участники банды оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места события, но силовики им не позволили это сделать.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Силовики поймали опасную банду / Национальная полиция

Отметим, в соцсетях по этому поводу много разговоров.

"Странні ви. Може їхали у Косино попаритися. Якщо у Мукачеві у двох кубіках люди кожен день із зброєю їздять, то чому інші банди просто так не можуть із собою калаш возити", - считает Роман Маланка.

"Зброя виявиться вся зареєстрована і їх випустять , хлопці знали що їх буде зупинено тому були б дураками якшо б мали не зареєстровану зброю , таким чином хотіли показати що той кого (ви) щимите не один і ми прийдемо на допомогу , психологічний маневр посланий ворогам", - убежден Александр Боричок.

"Якась показуха або наіграна вистава для лохів. Знаючи що в області чимало поліціі все шмонається іхати через пост нафаршировані зброєю.....дивно", - выразил удивление Виктор Кляп.

"Якиесь боевик для лохив", - убеждена Ксения Греца.

"Сейчас столько людей потянется в Мукачево чть менты о*уеют", - сказал Андрей Петров.

Читайте также"Ковдуші, се лим начало": на Закарпатье схватили причастных к стрельбе в МукачевоНапомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отдал важный приказ об усилении мер безопасности из-за перестрелки в Мукачево, в результате которой были ранены двое человек.

По информации пресс-службы ведомства, на Закарпатье продолжаются специальная полицейская операция, а также идут поиски участков перестрелки.

Также Аваков заявил, что на все сто процентов разделяет обеспокоенность местной власти криминогенной ситуацией в регионе, и отдал приказ усилить меры безопасности. В городе к оперативно-профилактической отработки привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.