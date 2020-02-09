  1. Главная
  3. Украина

Во Львове водитель протащил полицейского, зажав его руку в окне

9 февраля 2020, 23:16

Злоумышленник находился под воздействием наркотических веществ.

Водитель протянул полицейского по асфальту / Фото: скриншот из видео

Во Львове нарушитель общественного порядка после замечания сотрудника патрульной полиции зажал его руку окном автомобиля, и протянул полицейского по асфальту около ста метров.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции львовской области, силовикам поступило сообщение, что вскоре на одной из улиц города будет проезжать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться лицо в розыске.

Инспекторы увидели автомобиль и остановили его якобы для проверки документов.

"Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг неизвестный резко поднял стекло и зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и сотрудники УПН пытались остановить транспортное средство", - говорится в сообщении.

Мужчина протянул патрульного по асфальту порядка ста метров. Стражи порядка задержали 24 жителя Львова, который оказался в состоянии наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске по обвинению в краже.

"У нее обнаружили вещество, вероятно наркотического происхождения. По предварительной информации, это 10 граммов метадона", - сообщили в полиции.

Водитель отказался пройти проверку на наличие запрещенных вещество в крови, поэтому был задержан и помещен в изолятор. Злоумышленнику грозит реальный тюремный срок, поскольку ему предъявили обвинение по нескольким статьям, в частности, умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений и сопротивление сотрудникам полиции.

Как ранее сообщалось, силовики на Закарпатье схватили членов банды, которая планировала установить контроль за регионом.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отдал важный приказ об усилении мер безопасности из-за перестрелки в Мукачево, в результате которой были ранены двое человек.

новости Львова Полиция Львова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Во Львове водитель протащил полицейского, зажав его руку в окне». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:57
"Есть люди опаснее": политолог из РФ объяснил, почему стоит бояться отставки Путина
00:19
10 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День чудес Видео
09 февраля, воскресенье
23:40
Гончарук предложил на пост министра спорта известного вратаря
23:16
Во Львове водитель протащил полицейского, зажав его руку в окне
22:55
Из-за урагана пассажирский самолет достиг скорости звука Видео
22:33
В США задержали мужчину за попытку убить Трампа ножом
22:01
Сильный ливень потушил масштабные пожары в Австралии
22:00
Оскар 2020: номинанты на премию Оскар 2020
21:55
Гончарук заговорил о новшествах - что изменится в Кабмине
21:30
Семьи погибших на Майдане обратились к Зеленскому из-за "реванша диктатуры"
21:21
"Отнимают, чтобы сожрать": оккупанты Крыма ужаснули очередной выходкой
21:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-02-2020: слепые прослушивания Видео
20:47
В Киеве деккомунизировали пять библиотек
20:45
В Украине вырастут алименты на детей: сколько денег придется выложить
20:31
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж Видео
20:07
Под Днепром запретили пить воду из-за яда в Каховском водохранилище
20:06
В МИД поведали о состоянии украинца, который заразился коронавирусом
19:41
Марихуана и грибок на стенах: экс-заключенный рассказал об "ужасах" Лукьяновского СИЗО
19:31
"Никому не говорил": известный композитор умер от рака
18:59
"Идеальные" звонки": Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине Видео
18:48
"Наивная" идея": Джеки Чан объявил "жаркую войну" смертельному коронавирусу
18:47
Аграрная реформа: "слуга народа" шокировал ценой гектара земли Видео
18:30
Под Запорожьем трое детей утонули в ледяном пруду
18:25
"Концлагерь": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал об ужасах тайных тюрем
18:08
Баснословыне суммы: зам Рябошапки рассказал всю правду о зарплатах
18:04
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
18:00
Маникюр на День святого Валентина – идеи сногсшибательного маникюра на 14 февраля
17:50
В ВОЗ вдребезги разбили популярные мифы о вирусе из Китая: что не сможет защитить
17:36
Главарь боевиков рассказал, как уничтожили гостиницу Прага в Донецке
17:33
В Чехии перевернулся автобус с детьми - много пострадавших
17:11
На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразился украинец - СМИ Видео
16:48
Порошенко съездил во Францию на кругленькую сумму: обнародована декларация
16:42
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
16:25
500 тысяч человек: ученые спрогнозировали пик распространения вируса из Китая
16:00
Клубничный блонд - самое головокружительное окрашивание волос 2020 фото Фото
15:56
В Москву на заработки: в России в жутком ДТП погибли украинцы
15:30
Кулинарный эксперт развеял ореол загадочности вокруг популярного фуд-тренда Видео
15:24
"Позволяют себе угрозы": родные героев Небесной Сотни срочно обратились к Зеленскому
15:10
Мода 2020 – в моде умопомрачительные желтые пальто и яркая клетка фото
15:00
В Минобороны рассказали, когда отправят на ремонт разграбленные корабли Видео
14:58
Главный дипломат ЕС обговорил с Помпео аннексию Крыма Россией
14:35
"Все ходы записаны": "няш-мяш" Поклонская решила доказать, что она украинка
14:26
Китайские фонари по цене испанских: в Киеве нашли "зраду" в освещении Мариинского парка
14:23
Первый случай "некитайской смерти": в Ухане от коронавируса умер американец
14:04
Нефедов рассказал, кого хочет сажать за контрабанду
13:51
Коронавирус на лайнере в Гонконге: власти заявили о завершении карантина
13:39
Оторвало шасси: в РФ произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом Фото Видео
13:27
"Менты о*уеют, боевик для лохов": новые детали захвата банды на Закарпатье Видео
13:21
"Драная клизма, изгаженная собаками": Путин снова стал посмешищем в Сети - фото
13:01
Кровавое убийство в оккупированном Крыму: мать зарезала 7-летнего сына
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять