Во Львове водитель протащил полицейского, зажав его руку в окне

Водитель протянул полицейского по асфальту / Фото: скриншот из видео

Во Львове нарушитель общественного порядка после замечания сотрудника патрульной полиции зажал его руку окном автомобиля, и протянул полицейского по асфальту около ста метров.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции львовской области, силовикам поступило сообщение, что вскоре на одной из улиц города будет проезжать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться лицо в розыске.

Инспекторы увидели автомобиль и остановили его якобы для проверки документов.

"Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг неизвестный резко поднял стекло и зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и сотрудники УПН пытались остановить транспортное средство", - говорится в сообщении.

Мужчина протянул патрульного по асфальту порядка ста метров. Стражи порядка задержали 24 жителя Львова, который оказался в состоянии наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске по обвинению в краже.

"У нее обнаружили вещество, вероятно наркотического происхождения. По предварительной информации, это 10 граммов метадона", - сообщили в полиции.

Водитель отказался пройти проверку на наличие запрещенных вещество в крови, поэтому был задержан и помещен в изолятор. Злоумышленнику грозит реальный тюремный срок, поскольку ему предъявили обвинение по нескольким статьям, в частности, умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений и сопротивление сотрудникам полиции.

Как ранее сообщалось, силовики на Закарпатье схватили членов банды, которая планировала установить контроль за регионом.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отдал важный приказ об усилении мер безопасности из-за перестрелки в Мукачево, в результате которой были ранены двое человек.