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В СНБО рассказали, на каких условиях планируют закончить войну на Донбассе

19 февраля 2020, 09:47

Прекращение конфликта не может сопровождаться потерей территорий для Украины.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский делает все необходимое для того, чтобы закончить войну на Донбассе. При этом прекращение конфликта не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который ранее объяснил причину жутких обстрелов на Донбассе утром 18 февраля.

"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", - заявил Данилов в интервью телеканалу Украина 24.

Секретарь СНБО отметил, что на заседании Совета была принята Стратегия национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, в документе четко установлены все ограничения, которые должны осуществляться в нашей стране.

"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет", - сказал Данилов.

Напомним, 18 февраля  на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны". 

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

Читайте такжеЭксперт предупредил о новом наступлении России на ДонбассеКак сообщал Главред, утром 18 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться. В свою очередь, в Кремле, комментируя последние новости АТО, в очередной раз заявили, что не имеют влияния на боевиков ОРДЛО.

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