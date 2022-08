40 украинских звезд посвятили украинской армии кавер-версию легендарного хита Майкла Джексона

"Настане час" ‒ кавер-версия легендарного хита Майкла Джексона / скриншот из видео и УНИАН

Украинская певица Lida Lee объединилась вместе с 39 звездами отечественного шоу-биза и выпустила песню "Настане час" ‒ кавер-версию легендарного хита Майкла Джексона We Are the World. Клип на новую композицию доступен на YouTube.

Lida Lee сама написала украинский текст на музыку Джексона. Украинские знаменитости сняли яркое видео, в котором они пели в разных уголках Украины.

В частности, к проекту присоединились певцы TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Nikita Lomakin, актеры Артур Логай, Ирина Сопонару, Алексей Суровцев, Алексей Суровцев и даже ведущие Слава Демин, Владимир Остапчук, Тимур Мирошниченко и Неля Шовкопляс.

Также команда, которая делала клип, собрала видеофрагменты того, как простые украинцы помогают украинской армии во время войны с Россией.

Известный отечественный поп-рок-коллектив "Антитела" посвятил свою песню "В книжках" всем людям, которые имели детей, но пошли на войну против русских оккупантов и погибли в боях.

"Он изучит все цвета, цифры и буквы, окончит школу, институт. Узнает о любви и дружбе, радости и разочаровании. Возможно, станет великим изобретателем или известным комиком, возможно, напишет важный программный код, спасет ли кому-то жизнь. Но уже никогда не узнает одного – как звучал голос папы. У войны есть много смыслов. Но ею нельзя оправдать детские слезы. Никогда!", – сказал солист коллектива и боец тероробоны Тарас Тополя.

