"Крышевание" наркоточек. Суд отправил экс-главу одесского "Правого сектора" под домашний арест

В Одессе Киевский районный суд избрал бывшему лидеру одесской областной организации "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в "крышевании" наркоточек, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

По словам активиста и его адвоката, дело было сфабриковано и носит исключительно политический характер, пишет УНИАН со ссылкой на данные корреспондента.

Представители прокуратуры заявили, что выдвинутые подозрения обоснованы и подтверждаются конкретными доказательствами, в частности, показаниями свидетеля, есть протоколы записей и дисков, которые свидетельствуют о том, что Стерненко содействовал в реализации наркотических средств.

Стерненко и его защитник, в свою очередь, заявили, что указанные аргументы ничем не подтверждены. Кроме того, акцентировалось внимание судьи на том, что 27 ноября активист вышел из СИЗО под залог, где находился из-за участия в акции протеста против застройки Летнего театра, а 29 ноября было открыто дело о наркотиках — через три года после того, как группу наркоторговцев арестовали и осудили.

Напомним, 18 ноября в Одессе митинг против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду превратился в серьезную драку с полицией, правоохранители подозревали Сергея Стерненко в организации беспорядков, суд его арестовал с возможностью выйти из-под стражи после внесения 608 тысяч гривень залога.