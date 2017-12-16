Прекратите "украинский геноцид". В Крыму состоялся странный митинг

В аннексированном Россией Крыму севастопольские коммунисты провели непонятый митинг, требуя прекратить "украинский геноцид". При этом они обращались к действующей оккупационной власти.

Об этом сообщил известный журналист и блогер Денис Казанского на странице в Facebook.

Кроме того, он опубликовал фото с митинга, который состоялся накануне в Севастополе.

По его словам, местные коммунисты во время демонстрации требовали прекратить "оккупацию и украинский геноцид".

"Ничего не понимаю. Ведь уже почти четыре года назад прекратили "украинский геноцид". Теперь можно и камни с неба, сами же просили. Что опять не так?" – удивился журналист.

Севастопольцы вышли на протест с плакатами: "Губернатор Овсянников! Хватит оккупации и украинского геноцида! Выполните законы и поручения президента. Отдайте жилье!", "Судьи и чиновники с материка! Возвращайтесь в своим родные города! Хватит издеваться над севастопольским народом. Мы вас не звали! Достаточно оккупации!", "Меня лишили земли".

Сеть очень бурно отреагировала на такой мини-протест.

"А материк – это какой? Куда чиновники должны возвращаться? Вообще-то Крым — это полуостров, может отдельного материка севастопольских дебилоидов? Продажные пенсы-коммуняки. Забитые ватой и стереотипами мозги, ни одной извилины не осталось", — пишет юзер Татьяна Матвийчук.

По мнению Антона Антонова, всех протестующих не земли лишили, а мозгов и еще в 2014-м.

Vladimir Varylnikov: Проблема в том, что севастополеязычная нация не может договориться с симферополеговорящей расой. Отсюда межнациональное недопонимание. Объединит всех День Победы! Но пока идут дискуссии, кто, кого, в чем и когда победил.

Roman Vasyliev: Я считаю им нужно еще немножко украинского геноцида, пока мало.

Максим Дворянкин: мдя. без коммента ваще нихрена не понять. с комментами на новом уровне информации тоже мало что понятно - инопланетяны, мать их.

Оксана Гілета А що це за звір такий - севастопольський народ? Наступним буде народ окремого мікрорайону? Чи народ багатоквартирного будинку? Ну а український геноцид - це прекрасно. Це типу Україна севастопольський народ геноцидила, геноцидила, недогеноцидила, тепер росія геноцидить. Але чому український?

Fadeeva Oksana Севастопольский народ, донецкий народ, луганский народ....почему они до сих пор не вместе? Что их разделило?)), пишут пользоватили соцсети.

Напомним, нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что аннексия Крыма — "лебединая песня" президента России Владимира Путин.