В Киеве вандалы облили кровью еврейский монумент

В воскресенье, 17 декабря, около 19:00 на Подоле вандалы облили кровью монумент, посвященный празднованию хануки (еврейский праздник чуда, праздник победы в войне между святостью и нечистотой).

По предварительным данным, монумент облили кровью животных, говорится в сообщении сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

"По телефону раввин сообщил, что за несколько дней до этого, на монумент неизвестные нанесли "свастику". Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве вандалы уже оскверняли еврейский символ.