СБУ изъяла из жилища гравреда журнала о криптовалютах гаджеты с биткоинами

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины обыскали жилье основателя русскоязычного издания о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале ForkLog.

Правоохранителей заявили о том, что основанием для обыска послужило уголовное производство, открытое против группы лиц из США и Украины которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами, находящимися на платежных картах третьих лиц.

По версии СБУ, подозреваемые осуществляли обмен криптовалюты "биткоин" на украинскую гривну.

При обыске правоохранители изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана.

Как позднее заявил он сам, в это самое время в одесском офисе ForkLog силовики также провели обыск и конфисковали наличные деньги компании, технику - около десяти устройств iMac, а также бутылку рома Kraken.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Астрии биткоины на 100 тысяч евро "уплыли" через общественный Wi-Fi.