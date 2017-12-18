В МИД рассказали о новшествах для иностранцев и украинцев за рубежом

Украина в будущем году осуществит запуск электронной визовой системы для въезда граждан иностранных государств.

Такую информацию в понедельник, 18 декабря, озвучил госсекретарь украинского Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"В следующем году мы планируем ввести электронную визу для въезда в Украину. Это позволит разгрузить наши консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает от 40 до 50 иностранцев. Всем на месте нужно оформить визу, поэтому возникает очередь и первый контакт с Украиной для них не очень психологически удачный", - сказал чиновник в интервью порталу "LB.ua".

При этом Заяц рассказал о том, что уже были проведены первые подготовительные процедуры для запуска новой системы, и "на протяжении первого квартала будущего года электронная виза станет реальностью".

Кроме того, он также сообщил, что для граждан Украины за границей планируется запуск специальной системы "ДРУГ" ("добровольная регистрация украинских граждан").

"Эта программа, которую можно скачать в смартфон и во время выезда за границу добровольно зарегистрироваться. Оно позволяет, если на территории этой страны возникает какая-то чрезвычайная ситуация, получать автоматическую рассылку посольства, предупреждение, куда идти, что делать, чего не делать. Дипломатам же это дает более четкое представление о количестве украинских граждан, находящихся на территории той или иной страны ", - пояснил Заяц.

Напомним, ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявлял о том, что заставит РФ одобрить размещение на Донбассе реальной миротворческой миссии ООН.