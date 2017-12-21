В СБУ рассказали, что именно сообщал россиянам переводчик Гройсмана

В Службе безопасности Украины решили предать огласке новые детали дела о государственной измене переводчика Кабинета министров Станислава Ежова.

С таким заявлением в видеоролике, опубликованном на Youtube-канале украинской спецслужбы, выступил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

По его словам, задержанный сообщал спецслужба РФ о зарубежных визитах и переговорах главы Кабмина Владимира Гройсмана.

Маяков также объяснил, что уголовное преступление, в котором подозревают Ежова, несколько отличается по своей сути от ведения разведывательной деятельности.

"Эта форма государственной измены, в отличие от шпионажа, не предусматривает, чтобы сведения, которые передаются иностранным спецслужбам, обязательно содержали государственную тайну", - отметил Маяков.

Он также сообщил о том, что сейчас следователи СБУ готовят ходатайство к следственному судье, в котором просят избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее задержание своего помощника по обвинению в шпионаже прокомментировал украинский премьер Владимир Гройсман.