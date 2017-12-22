Обезглавил жертву, расправился с инвалидом. В Киеве рецидивист совершил тройное убийство

В Киеве правоохранители установили подозреваемого в тройном убийстве двух мужчин, одному из которых отрубили голову, и женщины в Дарницком районе.

"В рамках начатых уголовных производств по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, работники Дарницкого управления полиции и уголовного розыска столичной полиции установили, что убитые мужчины дружили", — говорится в сообщении столичного отдела коммуникации полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемым в совершении трех убийств местный житель, ранее судимый за разбойное нападение и убийство, освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

"Вернувшись домой после освобождения, киевлянин узнал, что 34-летний местный житель, с которым он был знаком, обокрал квартиру его матери. В воскресенье злоумышленник встретился с ним на Осокорках около озера, убил его и обезглавил топором. Затем с помощью его мобильного телефона договорился о встрече на берегу реки с сообщником квартирника и убил его", — рассказали в полиции.

К тому же злоумышленник безжалостно расправился с матерью своего знакомого, поскольку женщина видела его, когда он заходил в гости. 63-летнюю мать-инвалида обнаружили в квартире с множественными колото-резаными ранами.