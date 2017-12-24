В Украине на понедельник объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 25 декабря, в западных и восточных областях Украины из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.



Согласно данным Укргидрометцентра, 25 декабря на большей части территории Украины синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха +10 градусов.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировала погоду на начало недели.