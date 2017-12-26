Группа Onuka выложила в сеть трогательное рождественское видео

Изветный украинский музыкальный коллектив Onuka, работающий в стиле "фолкотроника", во главе с фронтвумен Натой Жижченко опубликовал в Facebook поздравительный рождественский виролик.

Музыканты исполнили в одном из аэропортов собственную версию композиции "Щедрик" выдающегося композитора Николая Леонтовича.

"Начинаются праздники. Разные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хоть его слышно из каждого угла, он всегда меня радует", - отметила Жижченко.

"Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я благодарю мою команду и музыкантов – вы непревзойденные, добросовестные, талантливые и лучшие Люди!", – говорится в тексте, опубликованном под роликом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после Евровидения-2017 иностранцы начали скупать пластинки Onuka.