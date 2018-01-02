Дело о "Боинга" на Донбассе. Всем подозреваемым предложат добровольно предстать перед судом

Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что после обнародования списка из 120 человек, причастных к катастрофе Боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении.

"Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", — отметил Енин в комментарии Укринформу.

Он добавил, что у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", — сказал чиновник.

Уголовные дела в отношении граждан Украины будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

"То есть лицо будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий", — пояснил Енин.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Расследование показало, что Боинг был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук".

Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую к тому времени контролировали боевики "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.