"Не вынесла испытания водкой". "ДНР" начала "торговую войну" с "ЛНР"

Террористы из группировки "ДНР" решили ввести санкции против боевиков "ЛНР", заключающиеся в запрете ввоза подакцизных товаров, в первую очередь — водки и сигарет.

По данным журналиста Дениса Казанского, обнародованным им на собственном сайте, соответствующее постановление "совета министров ДНР" начало действовать с 27 декабря прошлого года.

"Так что никакой больше "Луга-Новы" в Донецке не будет. Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом. Кроме того, донецкие боевики пообещали дать симметричный ответ зарвавшимся луганским выскочкам, если те будут запрещать на своей территории товары из "ДНР". Боже, какой идиотизм. Невозможно поверить, что все это происходит на самом деле. Кто мог вообразить четыре года назад, что Донецк будет вводить санкции в отношении Луганска?, — написал он.

По мнению Казанского, что запрет на ввоз водки и сигарет из Луганска в Донецк легко объясним, посколькую продажа этих товаров — очень выгодный бизнес, который главарю "ДНР" Александру Захарченко удалось полностью "подмять под себя".

"Мечта о "Новороссии" не выдержала испытание водкой. В стане "новоросов" сейчас знатно "полыхает". Самое смешное, что против ненавистного Запада санкции пока в "ДНР" никто не вводил. То есть, скрепную водку "Луга-Нова" из братского Луганска теперь в Донецк завозить нельзя, а всякие виски, егермайстеры, бехеровки из ненавистной Гейропы — без проблем", — иронизирует журналист.

Напомним, ранее пользователей сети развеселила опечатка с латиницей в паспортах "ДНР".