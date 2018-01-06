Освобожденный из плена "ДНР" боец рассказал о пережитых пытках: видео

Боец добровольческого батальона "Азов" Евгений Чуднецов, который 27 декабря прошлого года был освобожден из плена террористов группировки "ДНР", рассказал о пережитых им пытках.

Изначально боевики выбили ему зубы в подвале, цитирует Чуднецова "Громадське Радіо".

"Их выбили плоскогубцами, хотели вырвать. Это не искаженная информация. Одни писали, что они у меня сами выпали. Но как, если в январе у меня зубы были целы, а в феврале уже нет. Они не могли так быстро выпасть", - сказал он.

Чуднецов также рассказал, что одному из его товарищей по несчастью удалось сбежать из плена. По словам бойца "Азова", сначала они с Виталием Алексиным планировали бежать вместе. Затем, когда Чуднецова забрали работать на объектах "Укрзализныци", то он раздобыл карту Донецкой области и нарисовал товарищу все блокпосты боевиков.

"Мы планировали убежать или 9 мая, когда они напьются, или 11 мая, когда у них празднование "референдума". Но так получилось, что меня перевели на ИВС (изолятор временного содержания - ред.), а в июле он убежал. Его увезли на работу, боевики отвлеклись и он чухнул", - рассказал Чуднецов.

Напомним, ранее бывшая узница боевиков "ЛНР" ужаснула подробностями плена.