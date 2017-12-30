Пытают током. Бывшая узница террористов "ЛНР" ужаснула подробностями плена

Журналистка Мария Варфоломеева, проведшая много времени в плену у террористов "ЛНР", рассказала о своих тогдашних мытарствах.

В тюрьмах Луганска она провела в общей сложности 14 месяцев, сообщает портал "Крым. Реалии".

Боевики обвиняли ее в корректировке огня ВСУ и диверсантской деятельности - за то, что она несколько раз сфотографировала дома, в которых они устроили себе жилища.

В марте прошлого года Варфоломееву обменяли на пленного российского снайпера.

"Человека не могут задерживать без санкции. Они пытают, бьют током, душат людей для того, чтобы получить показания", –​ рассказала она после освобождения.

Кроме того, журналистка утверждает, что сейчас ей сложнее всего смотреть на освобожденных из плена друзей и знакомых.

"Самая для меня волнующая история – это моих друзей. Это наши луганские ультрасы, фанаты "Зари", их обвинили в том, что они взрывали памятники, только за то, что они фотографировались с флагом Украины на фоне Луганска. Их обвинили в том, что они взрывали памятники, что они там устраивали какие-то террористические акты, хотя они этого не делали. И их очень жестоко избивали, выбивали признания. Мне было очень больно смотреть на своих знакомых, когда ты видишь, что у него там зуба не хватает, что он весь в синяках[...]. Это было, конечно, очень тяжело. Мы все боролись за этих парней, всегда о них вспоминали, очень переживали", - сказала Варфоломеева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что освобожденных из плена украинцев проверят на предмет вербовки.



