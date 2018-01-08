"Торговцы Богом — вон из церкви". В Днепре неизвестные устроили акцию в соборе УПЦ МП, видео

В Днепре несколько неизвестных устроили акцию в Свято-Троицком кафедральном соборе Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вошедшие выкрикивали "торговцы Богом — вон из церкви", свидетельствует видео, опубликованное на канале в YouTube "Ліга Сходу".

Под роликом говорится, что активисты сорвали службу.

Ранее сообщалось, что в Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать трагического погибшего мальчика, это вызвало большой резонанс в обществе. В частности, в украинском сегменте соцсети Facebook набирает популярность хештег #принеси_куклу.