В "ДНР" в результате разборок между оккупантами есть убитый и раненый — разведка

На Донбассе в соединениях и частях российско-оккупационных войск усиливаются противоречия между кадровыми российскими военнослужащими и наемниками из числа местного населения.

По словам спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александра Мотузяника, это приводит к росту числа случаев открытого неповиновения.

Мотузяник сообщил, что 8 января в одном из так называемых "подразделений спецназначения" 1-го АК противника из-за нежелания подчиненными выполнять приказы российских офицеров произошла стычка с применением оружия. В результате один боевик был убит и еще один ранен.

Напомним, ранее в разведке назвали новые небоевые потери противника на Донбассе.