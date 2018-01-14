В Нацполиции хотят создать открытый реестр педофилов и сделать его открытым

Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин намерен создать открытый реестр педофилов, подобный тому, что ранее обнародовали в Польше. Его цель — усилить ответственность за сексуальное насилие в отношении детей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманное, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от отбросов наших детей", — отметил он.

По его словам, только за минувшие сутки было совершенных два "ужасных факта издевательства над нашим будущим".

"Вчера, 13 января в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель. Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы — пятилетнего мальчика", — пишет он.

Кроме того, сообщает Аброськин, 13 января в селе Балаклейского района также задержан местный житель. Предварительно установлено, что он в своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать одиннадцатилетнюю девочку.

Напомним, ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его политсила подготовила законопроект, который предусматривает химическую кастрацию педофилов.