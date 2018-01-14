Таинственная гибель воина АТО: родственники не верят в самоубийство

На Житомирщине похоронили 20-летнего бойца 30-й бригады Андрея Власюка, который, как утверждают военные чиновники, застрелился из автомата в зоне АТО.

Однако в эту версию не верят близкие погибшего. Они уверены покончить с собой Андрей не мог, потому что у него было много планов и ни с кем не конфликтовал, сообщает ТСН.

Мать воина — Оксана Власюк — не может поверить, что ее сын мертв.

По ее словам, последний раз она разговаривала с ним после Рождества, 8 января, в 13:00. Уже вечером домой позвонили командиры и сообщили, что Андрей застрелился.

"Позвонили мужу и начали спрашивать у него, звонил ли сегодня ваш сын, ни на что ли он не жаловался, у него не было ни с кем конфликтов? Он сказал, что нет. Ему сказали, что он застрелился", — рассказала женщина.

В армию Андрей Власюк пошел добровольцем до своего 20-летия. Он сразу подписал контракт на три года. С марта 2017-го служил в 30-й бригаде наводчиком. В ноябре оказался в зоне АТО. Родным об этом ничего не сказал, а они были уверены — сын на Херсонщине.

Родные считают, что Андрея убили.

"Все-таки его убрал снайпер. Его в зону АТО никак не могли забрать. Во-первых, он не отслужил срочной службы полтора года. Обучение он не прошел и его уже отправили на боевые действия. Снимают ответственность с себя", — говорит родственник погибшего.

Однако военные утверждают, что якобы есть свидетели того, что Андрей сам покончил с собой.

"Со слов присутствующих, он пришел с наряда, перезарядил автомат и сделал выстрел. Человек, который находился в палатке, отдыхал. Он был накрыт одеялом. Одеяло сразу отбросил и увидел, что он уже лежит на спине. Выстрел был направлен в голову в лицо", — утверждает Сергей Баль, заместитель военного комиссара Барановского района.

Военная прокуратура должна выяснить, были ли допущены нарушения со стороны военных командиров.

Родные начали собственное расследование и отправили тело бойца на повторную экспертизу.

"Мы не верим. У него голова выгнута внутрь. Видно, что пуля сзади летела", — поделился брат бойца.

Отец погибшего Николай Власюк не хочет никаких денег, а только справедливости. На прощание с бойцом пришли сотни односельчан и людей из окрестных сел. Несмотря на версию самоубийства — покойника отпел священник. Андрея хоронили без воинских почестей на сельском кладбище. Из части, где служил парень, на прощание с ним никто не приехал.

Ранее сообщалось, что в Британии сожгли заживо в машине волонтера, помогавшего бойцам АТО. Его украинские друзья убеждены, что это месть россиян за проукраинскую позицию "Друга Мика".