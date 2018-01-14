Таинственная гибель воина АТО: родственники не верят в самоубийство

14 января 2018, 23:27

Родственники в самоубийство бойца не верят и считают, что его "убрал снайпер".

На Житомирщине похоронили 20-летнего бойца 30-й бригады Андрея Власюка, который, как утверждают военные чиновники, застрелился из автомата в зоне АТО.

Однако в эту версию не верят близкие погибшего. Они уверены покончить с собой Андрей не мог, потому что у него было много планов и ни с кем не конфликтовал, сообщает ТСН.

 Мать воина — Оксана Власюк — не может поверить, что ее сын мертв.

По ее словам, последний раз она разговаривала с ним после Рождества, 8 января, в 13:00. Уже вечером домой позвонили командиры и сообщили, что Андрей застрелился.

"Позвонили мужу и начали спрашивать у него, звонил ли сегодня ваш сын, ни на что ли он не жаловался, у него не было ни с кем конфликтов? Он сказал, что нет. Ему сказали, что он застрелился", — рассказала женщина.

В армию Андрей Власюк пошел добровольцем до своего 20-летия. Он сразу подписал контракт на три года. С марта 2017-го служил в 30-й бригаде наводчиком. В ноябре оказался в зоне АТО. Родным об этом ничего не сказал, а они были уверены — сын на Херсонщине.

Родные считают, что Андрея убили.

"Все-таки его убрал снайпер. Его в зону АТО никак не могли забрать. Во-первых, он не отслужил срочной службы полтора года. Обучение он не прошел и его уже отправили на боевые действия. Снимают ответственность с себя", — говорит родственник погибшего.

Однако военные утверждают, что якобы есть свидетели того, что Андрей сам покончил с собой.

"Со слов присутствующих, он пришел с наряда, перезарядил автомат и сделал выстрел. Человек, который находился в палатке, отдыхал. Он был накрыт одеялом. Одеяло сразу отбросил и увидел, что он уже лежит на спине. Выстрел был направлен в голову в лицо", — утверждает Сергей Баль, заместитель военного комиссара Барановского района.

Военная прокуратура должна выяснить, были ли допущены нарушения со стороны военных командиров.

Родные начали собственное расследование и отправили тело бойца на повторную экспертизу.

"Мы не верим. У него голова выгнута внутрь. Видно, что пуля сзади летела", — поделился брат бойца.

Отец погибшего Николай Власюк не хочет никаких денег, а только справедливости. На прощание с бойцом пришли сотни односельчан и людей из окрестных сел. Несмотря на версию самоубийства — покойника отпел священник. Андрея хоронили без воинских почестей на сельском кладбище. Из части, где служил парень, на прощание с ним никто не приехал.

Ранее сообщалось, что в Британии сожгли заживо в машине волонтера, помогавшего бойцам АТО. Его украинские друзья убеждены, что это месть россиян за проукраинскую позицию "Друга Мика".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Донбасс гибель убийство самоубийство Власюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять