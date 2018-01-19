Смертельная перестрелка в центре Одессы: в больнице скончался раненый полицейский

В Одессе в больнице скончался тридцатилетний полицейский, раненный во время сегодняшней перестрелки на улице Новосельского, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"З0-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице. Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга", — написал Форостояк.

Напомним, ранее сообщалось, что стрельбу в Одессе устроил пророссийский активист Валентин Дорошенко.