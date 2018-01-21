В "серой" зоне под Волновахой боевики обстреляли автобус с пассажирами, есть жертва

В зоне проведения АТО на Донбассе в "серой" зоне вблизи КПВВ "Еленовка" боевики обстреляли пассажирский автобус, в результате обстрела погиб гражданский, еще один человек получил ранения.

По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НПФ ОРДО, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, вследствие этих действий одно гражданское лицо погибло, еще одно - получило ранения", — говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что российские СМИ распространяли информацию о том, что автобус якобы был обстрелян силами антитеррористической операции. В штабе такие действия называют попыткой дискредитации украинских военных.

"Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга", — отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиками украинских позиций пострадали пять наших военных.