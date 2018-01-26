Греческий парк, медицинский туризм. Труханов рассказал об итогах визита в Грецию

В настоящее время представительная одесская делегация во главе с городским головой Геннадием Трухановым находится с рабочим визитом в Греческой Республике.

В рамках визита в Афинах Геннадий Труханов принял участие в международной конференции "Одесса – европейский город", которая была организована с целью продвижения нашего города в странах Евросоюза Европейской организацией общественного права (EPLO).

Мэр презентовал Одессу с позиции инвестиционного бренда "Одесса 5Т". Геннадий Труханов также рассказал о колорите, многогранности и интеркультурности нашего города, более подробно остановившись на исторической связи Одессы и Греции, сегодняшнем взаимодействии с греческой диаспорой города.

"Примером такого взаимодействия является создание в нашем городе Греческого парка, который станет прекраснейшим подарком одесситам и еще одним поводом для знакомства с греческой культурой", - отметил мэр Одессы.

На встрече присутствовали представители дипломатического корпуса, политические и научные деятели, а также студенты греческих университетов.

Следует отметить, EPLO (Европейская организация публичного права) является влиятельной международной юридической организацией, занимающейся созданием и распространением знаний в области публичного права и управления, а также продвижением европейских ценностей для демократических институтов во всем мире.

Также в рамках визита городской голова Одессы встретился с президентом Ассоциации мэров греческих городов Джорджем Патулисом. Стороны обсудили вопросы, касающиеся политики децентрализации в Украине, успехи и дальнейшие шаги в этой сфере. В свою очередь господин Патулис рассказал о греческом опыте в данном вопросе.

"Уже сегодня греческая сторона видит для себя перспективу в развитии туристического направления презентованной нами стратегии. Мы запланировали провести в Одессе в марте текущего года конференцию по вопросам медицинского туризма с участием представителей муниципалитетов Греции и потенциальных инвесторов в туристическую инфраструктуру нашего города", - прокомментировал Труханов.

В Афинах городской голова Одессы изучил и опыт Греции в решении проблемы сортировки и утилизации бытовых отходов. Посетил специальный первый в Европе Парк экологического воспитания, который представляет собой комплекс объектов: - автоматы сортировки и прессования отходов с выдачей вознаграждения или другими видами премирования участников процесса переработки; - мастерская художественного эковоспитания, где создаются товары и художественные произведения из материалов, подлежащих утилизации; - зал экологических игр, где в игровой форме проводится обучение, которое позволяет формировать понятие о выгоде для человека утилизации и защиты окружающей̆ среды; - амфитеатр – мультифункциональный зал для проведения музыкальных и театральных представлений, связанных с экологией и природой.

"Для нашего города вопрос сортировки и утилизации бытовых отходов с каждым днем набирает все большую актуальность. В прошлом году мы уже обсуждали с представителями Еврокомиссии возможность инвестирования в открытие аналогичного Парка в Одессе. Диалог продолжается", - прокомментировал Геннадий Труханов. Муниципалитет Афин и сотрудники Парка ставят перед собой цель с детства воспитывать у населения бережное отношение к окружающей среде, помогать горожанам активнее участвовать в процессе переработки отходов, в том числе путем обучения техникам сортировки и утилизации бытовых отходов. Программа образовательных занятий одобрена Министерством образования республики и является обязательной для школьников Афин. - центр экологического воспитания, где проводятся тематические уроки для всех возрастных групп.