Синоптики предупреждают: Киев накроет густой туман, а на дорогах гололедица

Сегодня, 27 января, Киев и область накроет густой туман

По сообщению Укргидрометцентра, на дорогах Киева местами ожидается гололедица, в первой половине дня — туман с видимостью 200-500 м.

Кроме того, как отметили в КГГА, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза,

28 января — 29 января в столице ожидается небольшой снег, днем — умеренный мокрый снег, на дорогах местами удержится гололедица, налипание мокрого снега, ветер юго-западный, западный, 7-12 м / температура ночью 4-6° мороза, днем — около 0°.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018 год ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.