Демографический коллапс: Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира

Украина – в 30-ке рейтинга самых "старых" стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше.

В 2015 году эта доля составляла 21,8%, а по национальному демографическому прогнозу к 2025 году доля людей старше 60 лет составит 25%, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"В целом старение населения является мировым процессом. Доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из "старейших" стран мира", – отметила руководитель управления по делам людей пожилого возраста и предоставления соцуслуг Оксана Сулима.

Она добавила что основными вызовами, связанными со старением в нашей стране, есть те, которые касаются сферы публичных финансов, функционирования рынка труда, системы здравоохранения, развития социальных и образовательных услуг.

По состоянию на 1 декабря 2017 года население Украины без учета жителей оккупированного Россией Крыма составляло 42,4 млн человек.

Однако некоторые эксперты утверждают, что постоянное население Украины составляет ныне 35 млн (без учета оккупированных Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов). Также Украина находится на четвертом месте по темпам сокращения населения согласно рейтингу на основании данных ООН.

Ранее в ООН заявили, что население Украины может сократиться на 6,6 млн человек до 2050 года.