Аваков рассказал, зачем в Украине появились "Национальные дружины", фото, видео

30 января 2018, 15:25

В Украине не может быть никаких парамилитарных образований, заявил Аваков.

  • Аваков рассказал, зачем в Украине появились "Национальные дружины", фото, видео Facebook.com
  • Аваков рассказал, зачем в Украине появились "Национальные дружины", фото, видео Facebook.com
  • Аваков рассказал, зачем в Украине появились "Национальные дружины", фото, видео Facebook.com

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Национальные дружины" могут существовать как общественные организации, не нарушая закон. В Сети уже сравнили "Дружины" с парамилитаристскими организациями нацистов.

"В государстве Украина есть только одна монополия на применение силы – государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все другие парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не выходить за рамки закона", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

"Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитарные формирования", — добавил глава МВД.

Как известно, 28 января в Киеве состоялся марш и присяга членов организации, которая себя называет "Национальные Дружины", пишет ТСН.

Согласно информации на Facebook-странице этого образования, "Дружины" были созданы на базе полка "Азов". Возглавляет их бывший командир полка Игорь "Черкас" Михайленко. А на торжественной части на территории музея "Киевская крепость" присутствовал народный депутат Андрей Билецкий — также экс-командир полка "Азов".

В организации отмечают, что собираются навести "украинский порядок" на улицах мирных городов, где, по их наблюдениям, значительно вырос уровень преступности, с которым не способны справиться правоохранители.

"Чтобы патрулировать свои улицы. Чтобы защищать. Чтобы чистить родные города от различной гнили, от алкашни до наркоманов и дальше. Помните: когда-то, в рядах добровольческих батальонов, мы отстояли Украину в самую горячую фазу войны. Сегодня мы наведем в нашей стране Порядок, который так нужен рядовым украинцам", - говорится в сообщении. В то же время в организации не уточняют, как именно будет происходить наведение порядка и что именноозначает для них "порядок".

Также отмечается, что участниками "Дружин" являются добровольцы.

"Эти ребята на добровольной основе день за днем выходят на улицы, патрулируют парки, борются с социальной деградацией населения, то есть с игровухами, наливайкам, наркопритонами и тому подобное. Украинские мужчины делают то, чего не делает нынешняя власть. Все бойцы Национальных Дружин имеют униформу и шевроны, которые нужно заслужить. Мы покупаем все это на членские взносы наших бойцов. Других расходов мы не имеем и поэтому не нуждаемся", — отметили в "Национальных дружинах".

Стоит добавить, что видео с маршем "Национальных дружин" вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть юзеров с одобрением восприняла инициативу патрулировать улицы негосударственными структурами, однако большинство забеспокоилось из-за желания "наводить порядок" гражданскими лицами, не уполномоченными для этого государством. Некоторые пользователи Сети сравнили "Дружины" с парамилитаристскими организациями нацистов. 

Ранее сообщалось, что в Кременчуге члены "Национальных дружин" ввязались в драку с полицией.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина Аваков Национальные дружины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять